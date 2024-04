Täna 55 aasta juubelit tähistav Neeme Raud: ma ei soovi reitingunäljas töötada. USAs sain sellest ärevushäire, alkoholiprobleemi

New Yorgist Eestisse naasnuna oli Neeme Raual tore taas sõpradega kohtuda ja koos olla, aga siis algas argipäev, kus kellelgi ei olnud aega. „Tehti selgeks, et unusta Ameerika, siin kehtivad Eesti reeglid. Kedagi ei huvita Ameerika kogemus ja see oli mulle šokk,“ räägib Neeme Raud sünnipäevaintervjuus.