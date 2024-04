Eurovision sattus süüdistuste alla: Iisraeli ei visata välja, kuna see võib kaasa tuua peasponsori kaotuse?

Eurovisioni lauluvõistluse suursponsor on aastaid olnud Moroccanoil, mis on juuksehooldustoodetega tegelev ettevõtte. Nüüd on selgunud, et Moroccanoil toodab oma tooteid Iisraelis ning on lauluvõistluse korraldamiseks iga aasta miljoneid naelu kogunud, vahendab The Sun. Ettevõtte on lauluvõistlust toetanud 2020. aastast ja peaks Eurovisioni peasponsor olema ka tänavu.