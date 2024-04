FOTOD | Üks värvikam kui teine! Tiina Talumehe uue kollektsiooni esitlus meelitas kohale suurimad moesõbrad

Uus kollektsioon astus Lillepaviljoni roheluses prozektorivihkudesse Johannes Sarapuu ja Andreas Lend tšellistiduo musitseerimise saatel. „Moeloome on alati olnud peegeldus maailmas toimuvast. Mis on õhus, mõjutab meeleolu ja prioriteetide seadmist. Mina otsustasin, et sel kevadel keeran kõik peapeale. Räägin lugu läbi naiseliku energia ja pehme ilu, nii nagu mina maailma näha tahaksin,“ sõnab Tiina otsustavalt.

Kevadiselt helge kollektsioon on väljahüpe argisest tõsidusest ja pidevast enese tõestamise rattast. Kerge õhkõrn romantika oma hõrkmagusas lilleõie aroomis. Tõeline naiselikkuse vabanemine pillavates pojengimustrites ja õhtuõhetuse roosades varjundites. „Pojeng on õnne ja armastuse ning heaolu sümbol ja tahtsin naistele meelde tuletada, et nad julgeksid olla naised. Et nad laseksid oma energial vabalt voolata ja tunneksid rõõmu lihtsatest väikestest asjadest,“ julgustab Tiina naisi ennast väljendama. Aeglase moe jätkusuutlikku maailmavaadet järgiv disainer on kollektsiooni loonud väga kaalutletud kangavalikute ning materjaliotsustega.