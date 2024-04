Kuhu kadus Ant Nurhan? Superstaar elust pärast saadet: päeva lõpuks oled üksi, sul ei ole enam Maikenit

Küsimusele, kas Ant on täna seal punktis, kus ta tahab olla, vastas superstaar: „Peale superstaarivõitu ei ole koolitust. Seal on suur tiim, kes tegeleb igasuguste asjadega sinu jaoks, et sa laulaksid järgmisel nädalal kõik hästi. Meil on label ja booking manager, aga päeva lõpuks sa oled üksi, kõik vaatavad sinu poole, sul ei ole enam Maikenit (Eesti tuntuim lauluõpetaja - toim). Selles mõttes on väga raske.“

Ant lendas aasta alguses koos abikaasa ja lastega Türki koos lähedastega aega veetma. Türgi köögi kohta ütles Ant, et kõik teavad esimese asjana kebabi, kuid tegemist on vaid väikese osaga. Eesti toidu kohta ütles Ant, et algul oli see igav, aga sellega harjub ära. „Mina elan nagu eestlane, mul on eestlasest naine,“ ütles Ant, et ta on värske kala inimene.