Walesi prints ja printsess on viimastel nädalatel resideerunud Kesk-Inglismaal Norfolkis asuvas Anmer Hallis, mis on avalikkuse pilgu alt eemal. Pärast Kate’i vähidiagnoosi on nende perekonna juures peatunud ka printsessi vanemad Carole ja Michael Middleton.

Seetõttu oli veelgi üllatavam see, et William ja George ilmusid koos Londonis tegutseva jalgpalliklubi mängule. Tundub, et noorem prints on minemas oma isa jälgedes ka lemmikuima jalgpalliklubi valimises. Nimelt ei teinud Aston Villa salli kandnud George mingit saladust oma käitumises, et elab just sellele klubile tulihingeliselt kaasa. Varem oli kuninglikus perekonnas kirjutamata reegel, et kroonitud pead ei näita üles suurt kiindumust ühegi jalgpalliklubi vastu. Siiski oli teada, et kuninganna Elizabeth II elas kaasa just Londoni Arsenalile.