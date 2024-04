ARVAMUS | Me peame rääkima Liis Lemsalust

Olen aastaid töötanud nii PR-is kui ka ajakirjanduses ja olles teinud kohalikele artistidele turundust ning suhtekorraldust tean täpselt, milline peenmotoorika läheb inimsuhete ja ajakirjanduse häälestamisse ühe artisti uue loo promo jaoks. Jällegi leian, et igal turundajal ja artistil tuleb ära tabada hetk, millal on liiga palju nägu, aga liiga vähe sisu ning pidades silmas just silmapaistvat sisu, millega see tavainimesele kättesaadamatu kommunikatsiooniprivileeg välja teenida.