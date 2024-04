O. J. Simpsoni surm pani internetirahva meenutama kurikuulsaid kõlakaid: kas lahkunu on tõesti ühe Kardashiani isa?

Need, kes on Kardashianide maailmaga kursis, teavad, et juba aastaid on spekuleeritud selle üle, kas Khloé on oma kuulsate võsukeste Kimi, Kourtney ja Robi pärisõde. Nimelt said ka Kardashianid esimest korda meediasse just tänu O. J. Simpsoni kohtuprotsessile, kus süüdistati ameerika jalgpallurit oma eksnaise Nicole Brown Simpsoni ja viimati mainitu sõbra Ronald Goldmani tapmises. Kui Kardashianid on tänapäeval kuulsad tänu sotsiaalmeediale ja tõsielusaatele, siis toona said nad tuntuks tänu advokaat Robert Kardashianile, kes oli üks O. J. kaitsjatest.