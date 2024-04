Eraldi voodites magamise kontseptsioon on tundunud paaride, eriti abielupaaride, seas tabuna - see on justkui märgiks, et midagi on suhtes nihu. Kuigi see võib nii olla, siis on ka paare, kes väidavad, et eraldi voodites magamine on nende abielu lausa turgutanud või parandanud.