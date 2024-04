KUULA | Selle aasta kõige sõgedam kontsert toimub Helitehases

26. aprillil toimuv kontsert kannab pealkirja „Täiesti sõge kontsert!“ ja võib täiesti kindel olla, et just selline see õhtu olema ka saab: täis energiat, üllatusi ja ehedat rokki.

Ollie, kes on tuntud oma tõeliselt energiliste esinemiste poolest, on lubanud, et see kontsert ületab kõik varasemad: „Annan laval endast 100% ja pärast olen ribadeks.“. Eriliseks muudab kontserdi ka see, et seal kuulevad fännid esimesed korda OLLIE uut lugu, mille kallal ta kõvasti vaeva on näinud: „Mul on väga konkreetne visioon, milline minu helipilt olema peab. Ma teen kõike ise - kirjutan, produtseerin, mixin ja masterdan, mistõttu on uue muusika loomine 90% valu - aeglane ja piinarikas, aga ma ei lase end sellest häirida.“