Piret Krumm meenutas, kuidas tema esinemiskostüüm laval otsad andis ja tema keha paljastas

Näitleja Piret Krumm meenutas telesaates ühte piinliku apsakat, mis oli aset leidnud Helsingi-Stockholmi liinil sõitval kruiisilaeval. Piret oli laeval ametis õhtuses varietees lauljana. Artistidel on laeval komme, et olemas on kaks koosseisu - kui üks töötab, siis teine puhkab. Samas olid kõikidel esinejatel ühed ja samad kostüümid. „See, kellega ma kahasse tegin neid rolle, meil olid samad kostüümid,“ selgitas Piret.

See esineja, kellega Piret kostüümi jagas oli temast olnud teps õhem ning Piret oli olnud uhkema siluetiga. Viimase numbri eel oli tal 12 sekundit, et oma riided ära vahetada ja uus kostüüm selga panna. Tal oli vaja selga saada suur seelik ja selle peale käiv vest. Vest käis kinni krõpsuga ja rindade peal asetses väike haagikene. „See hoidis kogu minu puhvetit kinni,“ kirjeldas näitleja.

Lavale minnes oli Piret tundnud, et selga pandud vest on kitsas. „Sinna alla enam mitte midagi muud ei mahtunud,“ kommenteeris ta veel. Finaalnumbriks oli olnud lugu „This is The Greatest Show“ filmist „The Greatest Showman“.