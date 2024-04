OTSEFOTOD JA -BLOGI | „Nähtamatul võitlusel“ on juba mitu auhinda! EFTA gala kerib põnevust üles

Filmikategooriates on enim nominatsioone – kokku 11 kategoorias – Rainer Sarneti filmil „Nähtamatu võitlus“, lisaks on nomineeritud ka filmi valmimist jälgiv dokfilm „Rainer Sarneti nähtamatu võitlus“. Seitsmes kategoorias on nomineeritud „Tume paradiis“, neljas kategoorias „Savvusanna sõsarad“. Telekategooriates on kuus nominatsiooni „Elu võimalikkusest maal“ ning viis nominatsiooni „Täiuslik sõbranna“.