KLÕPS | Katrin Lust solvus? Telesaatejuht lahkus EFTA galalt: kui võidad, siis ära teisi maha tee

Mida siis Marii Karell ehk saate „Laser“ juht laval ütles? Karell kirjeldas oma võidukõnes, kuidas nende saade võitleb inimeste aja ja tähelepanu eest. „Sotsiaalmeediaplatvormid võtsid tähelepanu ära kiiremini, kui seda tegi Netflix või Amazon Prime. Me ei taha, et sealset infot dikteeriksid paremäärmuslikud liikumised, äärepealsed tervisenõuanded või sulidest finantsnõustajad. Seepärast lubame, et oleme valvsa ajakirjanudkoerana ikka olemas nii teles kui ka kõikidel platvormidel ning juutuubis. Aitäh teile head vaatajad ja ma loodan, et edaspidi saate meid taas usaldada,“ sõnas Karell laval saate „Laser“ võidu järel, mis pälvis parima päevakajasaate auhinna.