VIDEO | Reet Linna avaldas, millise kolleegi lahkumise tõttu enim kurvastas: on mees, keda oleksin tahtnud näha meie televisioonis

Reet Linna sõnas filmi- ja teleauhindade galal, et hoiab enim pöialt oma maja inimestele. „Ma arvan, et ma hoian kõigile pöialt! Aga ennekõike muidugi oma maja inimestele. Neid kuigi palju seekord ei ole, aga ma arvan, et ikka tuleb hoida, kõigile,“ muljetas ta.

Aastate jooksul on mitmed ETV vahendusel tuntuks saanud telenäod kanalist lahkunud ja leidnud tööd mõnes teises telekanalis. Kelle lahkumise üle on Linnal enim kahju olnud? „Minul isiklikult on Roald Johannsonist kõige rohkem kahju. Ta on tegelikult niisugune särav kuju, ta on meelelahutaja. Samas saab ta teha tõsisemaid asju, mida ta tegigi, ta tegi „Pealtnägijat“. See on mees, keda ma oleks tahtnud näha meie televisioonis nüüd ja praegu,“ sõnas Linna.