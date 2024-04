MOESPIKKER | Disainer Kristiina Jeromans õpetab EFTA näitel, mida auhinnagalale selga panna

„Grete Lõbu mõjub oma hõbedase kimono ja sellega hästi sobituvate hallide pükste ning pluusiga väga värskelt. Kõik toonid sobivad omavahel ideaalselt kokku ja vormiliselt on kõik paigas. Pikk kimono ja laiad pikad püksid on alati hea idee!“ on Kristiina Jeromans kindel.