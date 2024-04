Koomik Ann Vaida turnee eel: rebin katte iseenda ja Eesti 30 aasta kasvuraskustelt

Ann ja taasiseseisvunud Eesti on enam-vähem sama vanad. „Uus soolotund ongi paralleelne vaade endasse, Eesti ellu ja selle arengusse,” ütleb Vaida ja lisab, et Eestiga koos on kasvatud ja mõeldud liiga vara, et nüüd on valmis küll. „Näiteks siis, kui ülikooli esimesel kursusel on tunne, et nüüd oledki tark, või siis, kui me korraks ühiskonnana arutasime, et suurt narratiivi pole vaja, valmis juba küll,” arutleb Vaida.