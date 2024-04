VIDEO | Arbo Tammiksaare pilk muutus ajakirjaniku küsimuse peale kalkjaks: eks olen kärgperega seda arutanud

ETV kaheksaosaline dokumentaalsari „Kuidas meist said sõdurid“ jälgib Kaitseliiduga ühinenud inimeste väljakutseid täis teekonda, uute inimeste liitumisest kuni lõpurännakuni. Õppused, raske varustus, pinge ja magamata ööd - „Kuidas meist said sõdurid“ on ehe sissevaade alustavate kaitseliitlaste tegemistesse, kohati valus ja kohati ka naljakas. Dokumentaalsarja autori Arbo Tammiksaare sõnul ei ole doksarjas midagi teeseldut.