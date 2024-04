Põhjus oli proosaline - 2002. aastal laenas ämm telekat, aga tagasi ei andnudki. Muttika sõnas, et sai siiski hea diili, kuna tema laenas ämma tütart, keda tagasi ei andnud.

Kõik muutus aga tänavu veebruaris. Muttikal on nelja-aastane poeg. Too oli kopsupõletikuga kodus ja isal hakkas kahju, et laps saateid arvutist vaatab.