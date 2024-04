„Nüüd on vist raske tagasi ajada, jah,“ ütles Liisa Õhtulehele ja lisas: „Oleme tõesti juba mõned kuud date’inud ja mida enam me läbi käima hakkasime, seda rohkem sarnasusi ja ühiseid huvisid avastasime. Sealt see säde ka alguse sai.“

Ta lisas, et TV3 majas on juba mõnda aega noortevahelisest keemiast sahistatud. „Kolleegid on aga olnud väga armsad ja vapralt teeselnud, et nad midagi ei tea.“