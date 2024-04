Catherine`i ja William`i sotsiaalmeediakontol ilmus hiljem kaastundeavaldus. Seal oli öeldud, et nad on šokis ja kurvad kohtava sündmuse pärast, mis Sydney`s aset leidis. „Meie mõtted on nendega, keda see mõjutas. Sealhulgas hukkunute lähedaste ja päästetöötajatega, kes riskisid oma eludega, et teisi päästa.“ Alla olid lisatud abielupaari initsiaalid.