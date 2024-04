Rohkelt kategooriaid ja ohtralt nominente. Saan aru, et tegite ise hiljuti paraja telemaratoni. Vaatasite ära kõik, mis vähegi nominatsioonide puhul nägemata?

Mul on ammusest ajast peale komme teha žüriitööd kohusetundlikult – nii et vaatasin ära kõik nomineeritud telesaated ja -sarjad. Ostsin endale isegi Elisa HUUB-i, Telia Inspira ja Go3 keskkondade juurdepääsu, et näeksin kõiki sarju algusest lõpuni, sest mõne kategooria puhul olid nominente valinud kanalid saatnud žüriile vaatamiseks ainult ühe episoodi.