Eeva Esse-Sõõrumaa veab eest „Kuldvillakut“, mis pidevalt vaadatuimate saadete esikümnesse mahub. „Eesti rahvas on väga intelligentne rahvas, et nad igal nädal, nädalast nädalasse, just seda saadet ja ka meie kanali teist mälumängusaadet („15 küsimust“ - toim) sedavõrd palju vaatavad,“ kommenteeris ta enda juhitava saate edu.