„Kui vaadata, kui palju seda vaadatakse, kui populaarne see on... Ei ole kohta, kus ma sellest ei kuule,“ vastas Priit Loog küsimusele, miks on sellist seriaali nagu „Papsid“ vaja. Ta tõi näiteks, et kui viis hiljuti lapse jalgpalli trenni mängima, siis kõik väiksed lapsed, kes trennis olid, tundsid ta sarjast ära.