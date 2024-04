FOTO | ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi tõi tütre seltskonda: neiu on sirgunud tõeliseks kaunitariks

„Meil on ema-tütre pidupäevad! Eile alustasime EFTA-l, täna jätkame sünnipäevaga Karoliina 21,“ rõõmustas Killandi sotsiaalmeedias ja andis teada, et tema tütar Karoliina Josefine sai 13. aprillil 21-aastaseks. ERR-i elamussaadete toimetuse peatoimetaja Karmel Killandi ütleb, et tema suurim rõõm on lapsed.

„Oma isiklikus elus olen nii-öelda vahetamas tasemeid. Lapsed, kes vajasid hoolt ja tuge, on suureks kasvanud. Meie kärgpere areng on toimunud järk-järgult, samm-sammu haaval ja mul on sisimas uhke tunne, et suutsin kasvatada lapsed toredateks inimesteks,“ räägib ta Kroonikale antud intervjuus aastal 2019. „Kõigil neil neljal lapsel on oma tegemised, püüdlused, huvid ja kutsumused. Kaks vanemat last abikaasa eelmisest kooselust on juba tööl. Minu ja Rait Killandi ühine vanem laps läheb sügisel ülikooli teisele kursusele, meie noorim ühine laps alustab õpinguid gümnaasiumis. Kõik saavad omavahel hästi läbi.“