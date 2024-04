„Minu jaoks oli see šokk – inimene oli kaks kuud täiesti rivist väljas, energiat ei olnud, kogu aeg oli kehv olla. Täiesti abitu tunne oli mul. See pole tõesti meeste seas jutuks tulnud. Kui küsisin hiljem enda sõbrannade käest, kes on ka olnud rasedad ja mitme lapse emad, siis tagantjärele hakati rääkima, et neil ka ikka alguses paar kuud oli keeruline,“ kirjeldas suvel isaks saav riigikogulane Hendrik Johannes Terras oma naise Maria beebiootuse algust.