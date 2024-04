Tippspordiga lõpparve teinud Saskia Alusalu võitleb hea tervise eest: muidu oleks haigusi võimatu välja ravida

Kuus aastat on möödas päevast, kui kiiruisutaja Saskia Alusalu saavutas vabariigi sajandal sünniaastapäeval neljanda koha Pyeongchangi taliolümpial. 2021. aastal tegi ta aga otsuse võtta tippspordist lõpparve.

„Olen tänaseks paljudest hädadest lahti saanud, aga tervenemisprotsess jätkub. Võib öelda, et tegelen ka ennetusega, sest kui ma poleks praegu nendele hädadele tähelepanu pööranud, oleks need kümne või enam aasta pärast niivõrd raskelt välja löönud, et neid oleks võimatu välja ravida,“ arutleb ta.

Oma hinge eest on Saskia samuti hoolt kandnud, seal juures õppinud ka holistikat, käinud mediteerimas ning lugenud erialakirjandust.

Endine tippsportlane nendib, et ka teised on tema olekus muutust tajunud: „Üks mu õpetaja küsis, mida ma olen selleks teinud. Ja siis ma mõistsin, et need pole need asjad, mida olen teinud, vaid need asjad, mida ma enam teinud pole.“

Soovib saada emaks

„Kui ma just ei taha nime vahetada – mida ma ei taha –, siis miks on tarvis oma suhtele riigi heakskiit saada? Ma ei arva, et see on oluline. Ja soovi teha pidu selleks, et postitada sotsiaalmeediasse pilte, kui vahva ja ilus kõik oli, minus ka pole,“ rääkis Saskia Anne & Stiilile antud intervjuus, et abiellumine jätab ta külmaks, aga kui peaks otsuse tegema, siis ettepanek peaks ikkagi mehelt tulema.

Emadust nägi aga endine uisutaja kristallkuulilt peegelselgelt. „Sellist asja pole, et nüüd kohe homme asuvad lapsed teele, aga kui aeg on küps, siis soovin väga emaks saada,“ nentis ta. „Millal see juhtub, ma ei tea. Tahan veel natuke toimetada ja vabadust nautida. Tobe on tähtaega paika panna. Lõpuks tulevad hinged meieni ikkagi siis, kui ise tahavad.“