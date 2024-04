„Oota, naisest meheks?“ Helle-Moonika Helme võttis telesaates vastu rolli, mille vastu poliitiliselt mässab

Riigikogu liige ja EKRE poliitik Helle-Moonika Helme pidi esmalt aru andma selle kohta, kas poliitikuelu on tema jaoks ikka õige valik või peaks ta hoopis meelelahutuses tegutsema. „Ega poliitika ja meelelahutuse piir on teinekord õhkõrn,“ tõdes ta esmalt ja tõi esile, et kuigi inimene võib elu planeerida, siis issanda teed on keerulised.

„Eks elu on lihtsalt niimoodi läinud. Laulmisega on nii, et see on nagu jalgrattasõit – sa ei unusta seda kunagi. Sa tahad seda ikka ja jälle teha. Mul oli väga hea meel, et ma lõpuks ometi võtsin selle väljakutse vastu ja tegin selle läbi. Triin Luhats (saate tegevprodutsent – toim) on mulle pakkunud seda vist iga kord, kui [saade] jälle tuleb, ja siis ma olen talle ei öelnud,“ lausus Helle-Moonika. Ta lisas, et laulmine on talle nii teistmoodi olnud, kui ta oli harjunud. „Tehnilised võtted on täiesti teistsugused,“ nentis ta.