VÕRDLE | Tava- või VIPi-pilet, lennuki või laevaga? Eurovisionile on võimalik minna nii mõnesaja euroga kui ka raha laristades

Tänavu esindavad Eestit Eurovisioni lauluvõistlusel 5Miinust ja Puuluup, kes võistlevad 9. mail ehk teises poolfinaalis ja astuvad lavale 13ndana. Nende loo pealkiri „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ on juba haaranud aegade pikima pealkirjaga eurolaulu tiitli. Eurolaulikute suure lavanumbrini on ligi kolm nädalat aega. Võtsime seetõttu luubi alla Eurovisioni lauluvõistluse teise poolfinaali piletihinnad ning ööbimisele ja Eestist Rootsi reisimise kulu.