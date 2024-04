FOTOD | Trad.Attack! küttis Viljandi Pärimusmuusika Aidas täismaja kuumaks

Juubeliaasta avatuuril on bändiga kaasas ka Gruusia ansambel IBERI, kellega koos on hiljuti loodud ka ühine lugu Trad.Attack!’i albumile „Bring It On“. Kontserdil saab kuulda IBERI ja Trad.Attack!’i repertuaari, aga ka seda, kuidas kõlavad ühes loos kokku seto leelo ja grusiinide polüfooniline laul.