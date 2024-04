Filmi „Tulnukas 2“ edu jätkub! Rasmus Merivoo linateos on toonud ligi pool miljonit eurot kassatulu

Teisel nädalavahetusel tõi „Tulnukas 2“ kinno 12 798 vaatajat, avanädalavahetusel vaatas filmi 44 947 vaatajat. Kokku on Valdise seiklusi vaatamas käinud 68 797 vaatajat.

Filmi kassatulu oli teisel nädalavahetusel ligi 112 326 eurot. Avanädalavahetusel oli filmi kassatulu 369 492 eurot. „Tulnukas 2“ kassatulu on umbkaudu 481 818 eurot.

Hetkel on avanädalavahetuse rekord Christopher Nolani filmi „Teneti“ käes, mis esilinastus Eesti kinodes 2020. aastal 26. augusti esimestel minutitel. Viie päevaga kogus film üle 53 000 vaataja ning 377 046 eurot kassatulu. Sellega lükkas Christoper Nolani linateos avanädalavahetuse arvestuses teisele kohale Tanel Toomi „Tõe ja õiguse“, mis kogus esimeste päevadega 51 239 vaatamist ning 303 031 eurot kassatulu.

Kultusfilmi „Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas“ kauaoodatud täispikk järg toob suurtele ekraanidele vanad tuttavad ja uued seiklused. Kosmoseodüsseiaga ühele poole jõudnud Valdis on tagasi alevis. Labidalöök on Valdise peast pühitud ja ta mäletab kõike! Märt, Ott ja terve alev on aga 20 aastaga kõvasti muutunud ja mäletamisest pole kasu. Egas midagi, poisid peavad jälle Valdisele elu näitama.