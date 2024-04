Alla Pugatšova kunagine kontserdikorraldaja meenutab, kuidas Kirkorovi tulekut pealinnas varjati: hoidsime seda saladuses kuni laulu lõpuni

Marina Kempa tõdeb venekeelsele Delfile , et tahab tänada saatust, et talle oli selline võimalus üldse antud. „Kummardasin ja kummardan tema ande ja hingesügavuse ees!“ sõnab Kempa.

Laval oli primadonna Kempa sõnul asjalik ja meeskonna suhtes nõudlik. „Enne kontserti ei suhelnud ta kellegagi ja püüdsime teda enam mitte häirida. Kontserdi prooviaeg oli alati selgelt planeeritud. Mäletan, kuidas ta ühel päeval väga tugevalt oma helitehnikuid sõimas, sõna otseses mõttes lahmas. Ta karjus nii kõvasti, kuid pean ütlema, et see oli asjakohane. Kontserdiproov algas, aga neil polnud midagi valmis. Pärast läks ta riietusruumi ja ütles, et talle helistataks alles siis, kui kõik on valmis.“