VÕRDLE | 60-aastane Johnny Depp viskas boheemlasliku välimuse nurka

Viimasel ajal on Johnny Depp paparatsode kaamerasilmade ette jäänud boheemlaslikus välimuses - nii ka filmi „Modi“ võtetel, mida ta võtab üles Itaalias Torinos ning mille režissöör ta on. Deppil on aastaid olnud pikemad juuksed ja vahetevahel on ta andnud ka kontserte enda bändiga Hollywood Vampires.

Värsketelt eksklusiivetelt fotodelt on aga näha, et Depp on otsustanud võtta nüüdsest kasutusele teistmoodi, šikima stiili. Möödunud esmaspäeval väisas ta Ühendkuningriigis filmi „Jeanne Du Barry“ esilinastust, kus ta kandis Diori ülikonda. Fännide imestuseks oli näitleja loobunud ka talle omastest pikkadest juustest. Lisaks tundus, et Depp on paremas vormis kui enne, olles kaalu kaotanud.

Deppile lähedane allikas rääkis väljaandele Daily Mail, et näitleja on end viimasel ajal „rohkem käsile võtnud“ ja elab nüüd tervislikumat eluviisi kui varem. Praegu on Depp end sisse seadnud Londons ning linn mõjuvat talle hästi.

Deppilt on viimastel aastatel tihti uuritud, kas ta plaanib teha Hollywoodis suurt comeback’i nüüd, kus teda enam koduvägivallaga seotud kohtuasi ei kummita. Depp on andnud aga vaid kahemõttelisi vastuseid ning pole midagi veel kinnitanud ega ümber lükanud.

Aastal 2022 saavutas Johnny Depp kõmulises kohtuprotsessis võidu oma endise abikaasa Amber Heardi üle. Virginia vandekohtus leidis toona, et Heard kahjustas Deppi karjääri ja mainet, kui väitis, et Depp on olnud tema suhtes vägivaldne ning käskis naisel maksta Deppile 15 miljonit dollarit valuraha.