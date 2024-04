FOTO | Nii suur juba! Grete Kuld näitas tütart ja avaldas, kui keeruline on lapse kõrvalt karjääri teha

„Mida aeg edasi, seda kergemaks läheb. Saara on juba 5 ja väga asjalik väike preili,“ kiitis uhke ema oma tütart. „Aga esimesed aastad olid tõesti üsna keerulised. Lapse tulekuga muutub ju elus KÕIK. Isegi need asjad (nt töötamine), mille tegemine varem tundus iseenesest mõistetav, on pisikese lapse kõrvalt tohutult raskendatud,“ kirjutas Grete oma postituse juurde ja rõõmustas sellel üle, et nende peres on ta saanud toetuda oma vanematele. „Soovitangi vast seda, et oleks ümber neid abilisi, kes lapsevanematel vahel hingamisruumi võtta võimaldavad,“ lõpetas teletäht oma postituse.