Kas Eestis saab stand-up’iga liiga kaugele minna? Mikael Meema avaldas ainsa viisi, mis võiks koomiku tühistamiseni viia

Meema nentis, et talle ei meeldi väga teha inimeste üle nalja, keda ta ei tunne. Kas aga stand-up’ile omane publiku „röstimine“ ehk publiku üle naljategemine on ühele koomikule tavaliselt kui enda kavast pausi tegemine? „See oleneb koomikust ja ruumist. Teatrisaalis sa väga publikuga rääkima ei hakka, sest kui ma räägin esireas mingi tüübiga, siis rõduinimesed ei saa aru, mis toimub - nendeni see ei jõua,“ mõtiskles Meema, et selline meetod töötab paremini väikeses ruumis.

Meemal algab mais soolotuur, mida ta on põhjalikult ette valmistanud. „Minu puhul ei ole kunagi midagi kiiret ja konkreetset olnud,“ rääkis ta oma tuuri sisust, viidates sellele, et pigem koosneb tema tuur pikemapoolsetest lugudest. „Sellist väga kiiret ja intensiivset kõmmutamist ei ole.“

Oma lugusid käib ta harjutamas vaba mikrofoni üritustel. „ Minu jaoks on stand-up alati olnud see, et sa käid harjutamas ja vaikselt, jupp jupi haaval see valmib. Ma olen selles suhtes hästi nohik,“ märkis ta, et ei näe selliseid etteasteid stan-up’ina, kus lihtsalt kodus kirjutatakse koos kirjutajate tiimiga tekst valmis ning siis esitatakse seda kui valmis teost.

Meema arvas, et kuna Ari Matti Mustoneni ja Sander Õigust ei ole seni kellegi poolt veel tühistatud, siis suure tõenäosusega ei tühistata ka ühtegi teist koomikut tulevikus Eestis ära. „Eestlastena on meil sõnavabadus piisavalt heas kohas,“ lausus Meema. „Ainuke viis, kuidas mina näen, et „cancel’damine“ (tühistamine - toim) toimub, on see, kui koomik teeb eraeluliselt mingit pahandust.“

„Mul on alati see sama nõuanne olnud: lihtsalt jätka tegemist!“ naeris Meema enda stampnõuande üle, mida ta alustavatele koomikutele tihtipeale jagab. „Tee kõrvad lahti: kuula, mis nende (publiku - toim) reaktsioon oli. Siin ei olegi midagi muud - lihtsalt tuleb seda teha.“