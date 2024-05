30 aastat Eurovisionil | Stefan meenutas, mis paar aastat tagasi eurolaval nihu läks: kuudepikkune töö ja vaev tuli ümber mängida

Stefan võttis finaalvõistlusele hotellist kaasa padja, et enne vastutusrikast esinemist veidi tukastada. Seda nippi kasutab ta sageli enne esinemist. Kui see ei aita või ei tule und, võtab pitsi kangemat – see mõjub kindlasti toniseerivalt. Itaalias oli tema lemmik sidruniliköör Limoncello. Stefan ütleb, et Eurovisionil osalemine andis talle palju kogemusi ja teadmise, et järgmine kord tuleb Euroopat vallutada strateegilise plaaniga ja looga, millest saaks pärast lauluvõistlust tõeline hitt.