Sari „Seks ja linn“ jõudis viimaks Netflixi, kuid suur osa Euroopast jäi legendaarsest seriaalist ilma

Ameerika Ühendriikides on ikoonilisel „Seksi ja linna“ sarjal palju fänne, kes on innukalt oodanud, et sari jõuaks suurimasse voogedastusplatvormi Netflix. Jaanuari lõpus vahendas väljaanne Variety rõõmusõnumit - sarja neli tegelast Carrie, Charlotte, Samantha ja Miranda hakkavad juba aprillist virvendama Netflixis. Toona kirjutati, et suur voogedastusplatvorm on sõlminud lepingu Warner Bros. Discovery stuudioga, et tuua HBO originaalsarja kõik kuus hooaega oma platvormile. „Seks ja linn“ pidi jõudma vaatajate ette selle aasta aprillis.