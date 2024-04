Riiete poleemika jätkub: Soome esindaja Windows95mani trussikuid ähvardab Eurovisionil keeld

Eurovisioni reeglite järgi ei tohi eurolaulikute riietusel figureerida kaubamärgid ning selle probleemi lahendas Soome eurolaulik märtsis nõnda, et otsustas Windowsi logo oma T-särgil udustada. Ka eurolaulude sõnad ja artistinimed peaksid olema kaubamärkidest vabad, kuid EBU on teinud Windows95manile erandi, lubades tal oma õige artistinimega siiski esineda.

Nüüd on Soome eurolaulik sattunud aga järjekordse poleemika küüsi: korraldajad on hakanud arutlema, kas muusiku alakeha katvad trussikud ikkagi on lauluvõistlusele sobilikud, sest need imiteerivad liialt alastust, mis on Eurovisionil keelatud.