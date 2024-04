Harry kohtulahingu kaotus tõi lauale kopsaka arve: prints peab Ühendkuningriigile tagasi maksma ligi miljoni

Harry on juba ligi kaks aastast vaielnud kohtus selle nimel, et talle ei antud Ühendkuningriigis viibimise ajal „samal määral“ politsei poolt kaitset pärast seda, kui tema ja abikaasa Meghan Markle 2020. aasta jaanuaris oma kuninglikest kohustustest loobusid. Harry tõi välja, et teda ja tema peret ähvardavad suured ohud, kui nende turvalisus riigis viibides pole garanteeritud. Ta võrdles neid samade riskidega, millega tema ema printsess Diana pidi silmitsi seisma enne seda, kui ta traagilises autoõnnetuses 1997. aastal hukkus, kui paparatsopiltnikud teda Pariisis taga ajasid.