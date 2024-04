TELETOP | „Tähtede tähe“ ja „Maskis laulja“ duell kestab: üks saade tegi teisele napilt ära

Laiendatud Kantar Emori teleedetabeli lõpuosast leiab kaks sarja, mis muidu on platseerunud tabeli neljandasse kümnendisse. Kanal 2 vahendusel vaatajate ette jõudev „Papsid“ tõi telerite ette 73 000 vaatajat ja saade võttis 26. koha. Nädal varem oli see ekraanide ette meelitanud 54 000 vaatajat ja asetunud sellega 42. kohale. TV3 saade „Märgatud Eestis“ jõudis sel nädalal 27. kohale 72 000 vaatajaga. Nädal varem vaatas saadet 56 000 silmapaari ka see jõudis 40. kohale.