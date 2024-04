SUUNAMUDIJA ANKEET | TikToki staar Roosabanaanike: sisulooja töö tõttu tuntud olemine võib vahel väga õudne olla

Sisuloome juurde sattusin... aastal 2017–2018, kui tuli selline äpp nagu Musical.ly, mis nüüd on ümber nimetatud TikTokiks. Tol ajal olid trendid hoopis teised, hakkasin neid järele tegema ja saatsin sõpradele, aga üles ei laadinud. Mingi hetk nad hakkasid mind suruma, et ma võiksin need videod üles panna ja sealt see lumepall veerema hakkaski. Fun fact: gümnaasiumis oli meil matemaatikas iga kursus kohustuslik video teha erinevatel matemaatilistel teemadel ja sealt ma korjasin üles enda armastuse monteerimise vastu.