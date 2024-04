FOTOD | Keili Sükijainen üllatas sünnipäeva puhul oma pereliiget eriti uhkel moel: ise ainult pillisin, kui nägin õe siirast rõõmu

Telenägu Keili Sükijainen tähistas möödunud nädalal oma õe Merily 25. sünnipäeva, mille puhul otsustas Sükijainen teda eriti vingel moel üllatada. „Eda-Ines on mu õe lemmikartist. Tal on tõesti iga laul peas, aga see kontsert oli täiesti erakordne, ma ise ainult pillisin, kui nägin õe siirast rõõmu,“ ütles Sükijainen.