„Kas see ei ole natuke see, et ma ise leidsin siit mingisuguse asja ja kujutan ette, et see käsi minu kohta?“ mõtiskles Alari Hommikuprogrammis Katrini käitumise üle. Ka teised saatejuhid nõustusid, et laval öeldust ei osanud isiklikku rünnakut küll välja lugeda.