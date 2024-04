KUULA | Piletitasku podcast #31: Sõpruse Puiestee valmistub kontsertideks ja uueks plaadiks

„Mõte oli teha muusikat massidele, nii öelda diskomeestele ja panna lugudesse sisse ka sügavamat sõnumit. See oli selgelt bändi alguse põhisõnum,“ selgitab Allan Vainola. Bändis on aga läbi aja segunenud elektrooniline- ja kitarrimuusika: vahel on üks tugevamalt esil, siis jälle teine. „Koroona ajal panime kokku täiselektroonilise plaadi „Jaam“. Seda oli hea kodus süntesaatori taga nikerdada. Plaat võeti kõikide poolt – nii fännide kui kriitikute poolt – üllatavalt hästi vastu, mis tähendab, et oleme oma mõlema valitud stiiliga ikka inimeste südamesse pääsenud. Aga kontserditel me esitame oma muusikat koos ansambliga ja siis võib seda kindlasti kitarrimuusikaks nimetada. Teeme alati nii 80% uusi lugusid, sekka ka mõned vanad hitid.“

Laulusõnade tekke kohta ütleb Vaik, et need tulevad vahel iseenesest, kuid vahel on ka vaja teha uurimistööd. „Loo „1905“ jaoks oli vaja ikka lugeda, et milles asi seisnes ja kuidas asjad tegelikult olid. Enamasti saab tekstid aga kokku suhteliselt vähese vaevaga, sest nad hakkavad kuskilt kaugemalt arenema ja kui paberil saavad on juba pikalt laagerdunud,“ mainib bändiliige. Paarikümne aastaga on välja antud seitse albumit ja veel hulk singleid ning uus plaat on plaanis 2025. aastaks lettidele paisata.