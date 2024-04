RETROKLÕPS | Mäslev ja kuum! Eeva Esse-Sõõrumaa ei olnud varajases nooruses teps mitte konservatiive

Esse-Sõõrumaa vastas oma Instagrami kontol enda jälgijate põnevatele küsimustele ning juttu tuli ka tema juuksevärvist. „All natural blonde! Värviga sain geeniloteriis tõesti jackpoti. Illustratsiooniks on see 13/14-aastane Vanilla Ninja ja Piret Järvise tuka fänn,“ kirjutas telenägu Instagrami story’sse avaldatud foto juurde.

Eeva Esse-Sõõrumaa veab eest „Kuldvillakut“, mis pidevalt vaadatuimate saadete esikümnesse mahub. „Eesti rahvas on väga intelligentne rahvas, et nad igal nädal, nädalast nädalasse, just seda saadet ja ka meie kanali teist mälumängusaadet („15 küsimust“ - toim) sedavõrd palju vaatavad,“ kommenteeris ta EFTA-l Kroonikale antud videointervjuus enda juhitava saate edu. „Ma suhtun suurima aupaklikkusega sellesse, et meie teadmistejanus rahvas vaatab meie saadet.“