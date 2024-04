Järgmine „Õnne 13“? „Kättemaksukontor“ ehk sari, kus algkoosseisu enam pole, kuid hooaegu tuleb muudkui peale

TV3 põneva seriaali „Kättemaksukontor“ uus hooaeg on järjekorras juba 31. Sügisel jõuab see telekanali kaudu vaatajate ette, kuid juba reedel saab selle esimestele osadele platvormil Go3 pilgu peale panna. Sama palju hooaegu on ka ETV sarjal „Õnne 13“ ning ühiseks jooneks kahe pika ajalooga seriaali puhul on tootmistiim eesotsas produtsent Raivo Suvistega . Mõlemast sarjast on hooaegade jooksul palju tegelasi läbi käinud, tegevusliinid pöördeid võtnud ja legendaarsed ekraanikangelased sarjast lahkunud. Kas ühiste nimetajate tõttu käivad kaks sarja sama teed ehk kas „Kättemaksukontor“ on noore põlvkonna „Õnne 13“, millele muudkui episoode toodetakse ja lõppu ei paista?

TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuhti Annely Adermanni paneb küsimus pisut muigama ja ta sõnab, et sarjad on sarnased sellepoolest, et mõlemad on populaarsed ja kajastavad Eesti elu. „Samas on nad ka väga erinevad, kuna „Õnne 13“ on pigem dokumentaaljutustus, aga „Kättemaksukontor“ on fiktsioon ja krimikomöödia. „Kättemaksukontori“ vaatajaskond on ikkagi hoopis teine - hästi palju on noori vaatajaid. Tänaseni on „Kättemaksukontor“ varasemadki hooajad järelvaatamise topis sees ja Go3 kümne vaadatuima saate seas. See on ka põhjus, miks praegu 31. hooaeg alustab - täiesti värskena, uues kuues, kahe uue näitlejaga,“ räägib ta.