VIDEO | Amanda Künnapas sai kolleegide „Kättemaksukontorist“ lahkumisest teada enne uue hooaja võtteid: kõik oli muidu tavaline ja tore

Eelmise aasta lõpus tabas „Kättemaksukontori“ fänne kurb uudis, kui selgus, et armastatud seriaalist lahkuvad kaks peategelast. Nimelt otsustasid pillid kotti pakkida Elina Reinoldja Kadri Rämmeld.

30. hooaja lõppedes Amanda enda sõnul isegi ei teadnud, et kolleegid töölt lahkuda plaanivad. „Meie viimane võttepäev oli täiesti tavaline võttepäev. Meil oli tore ja ega siis ma ei teadnudki, et koostöö edasi ei lähe. Alles hiljem tuli üllatusena, et nii. Eks on kahju ja elu läheb edasi ja tulevad uued projektid ning kindlasti kohtume tulevikus võtteplatsil,“ rääkis Kroonikale antud intervjuus Künnapas, kes ka 31. hooajas Lumi Leed mängib ning peab enda kätte agentuuri juhtimise võtma.

„Uues hooajas hakkab Lumi Leest sirguma naine - ta ei ole enam plika,“ nendib näitlejanna. Kuidas on tal sünergia uute näitlejatega, kuula intervjuust:

Teleproduktsioonifirma BEC otsusega saab krimisarja 31. hooajal uueks peategelaseks armastatud ja andekas näitlejanna Elisabet Reinsalu, kes on rahva südamed võitnud nii teatrilaval kui ka mitmetes telesarjades. Teiseks peategelaseks liitub sarjaga Märten Metsaviir, kes kehastab nimitegelast ajalooliste mängufilmide sarjas „Apteeker Melchior“ (2021, režissöör Elmo Nüganen).

Miks Rämmeld ja Reinold lahkusid?

Möödunud sügisel andis produtsent Raivo Suviste meedia vahendusel teada, et „Kättemaksukontoris“ jätkavad mängimist samad näitlejad, kes on seda seni teinud. Tänaseks on aga teada, et Kadri Rämmeld ja Elina Reinold siiski lahkuvad sarjast. Amanda Hermiine Künnapas jääb sinna alles.

Nende lahkumise põhjuseid pole seriaali tootjad ega selles osalejad välja toonud, kuid väidetavalt sai saatuslikuks möödarääkimine rahaasjades. Suusad olevat läinud risti eelkõige Kadri Rämmeldil ja Raivo Suvistel.

Kadri ei eita konflikti Raivo Suvistega, kuid ütleb, et räägib oma lahkumise tagamaadest kunagi hiljem. „Praegu oleme kokku leppinud, et me midagi sel teemal avalikult ei avalda,“ sõnab Kadri.