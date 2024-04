FOTO | Kõik teavad Amanit, aga Ott Kiivikal on teinegi tütar: Emilia, kes on imekauniks neiuks sirgunud!

Ehk oleme Emiliest vähem kuulnud ning lugenud kuna neiu elab koos oma emaga Hispaanias. Muidugi on Emilie osa võtnud ka Eesti laste fitnessi võistlustest, mille ta võitnud on. 2016. aastal avaldas noor Emilie Õhtulehele, et ta eeskujuks on tema ema. „Mäletan hästi, kuidas mu ema võistles,“ rääkis toona kaheksa-aastane Emilie, kui tema silmad hakkasid eriliselt särama. „Siis öeldi: tänavune maailmameister on Natalja Nazarenko-Kiivikas. Olin nii õnnelik, et tahtsin nutta!“