KUULA | Marju Länikul ilmus uus lugu: meie kõigi elus on kaks väga olulist poolt

„Meie kõigi elus on kaks väga olulist poolt. Elust üks pool on see, mis on juba möödunud. Seljataga. See on meie tegudes, mälus ja mälestustes. Ja siis on see teine pool, mis alles kõik veel tuleb, mis on alles ees, ole kui noor või mis eas tahes. Palju head on alles ees! Alati peab sellesse uskuma (ja siis on lootust, et nii läheb ning olema saabki),“ räägib Länik uuest loost.