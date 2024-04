Elisabet Reinsalu paneb „Kättemaksukontori“ fännidele südamele: loodame, et me kellegi tundeid ei riiva

Mis tegelane on Barbara? „Pisut salapärane tegelane, kes tekitab kahtlusi, aga kannatlikud televaatajad jõuavad ära vaadata, et milline tema tõeline olemus on. Barbara on küpsem tegelane, tal on teatud minevik selja taga, ma ei tea, kas ta oli ise selleks valmis, et saada detektiiviks, kuid arvan, et Barbara on selle üle väga õnnelik,“ räägib Reinsalu Kroonikale antud intervjuus.

Uut hooaega filmiti nii lumes kui ka vihmas. „Meie jaoks on see töö ja suhtume sellesse põhjalikkusega ja ma loodan, et kehastame seda põnevust piisavata usutavusega. Sel võtteperioodil olid keerulised olukorrad, kus välised tingimused ei olnud soosivad ehk see talv oli keskmisest krõbedam. Pidime tegema välivõtteid: jooksma püstolitega küll pimedas pargis, küll tingimustes, kus oli prügi ja olid üldse väga huvitavad lokatsioonid,“ paljastab n'’itleja, et tema jaoks oli eriliselt põnev olukord, kus ta pidi hüppama liikuvasse autosse, mida juhtis Märten Metsaviir. „Ta jätab endast väga ulja ja vaoshoitud mulje, aga kui ta kässarit tõmbas...“ muigas Reinsalu.

Näitleja paneb ka kõikidele fännidele südamele, et nad annavad oma parima, et „Kättemaksukontor“ läheks uue hingamisega edasi. „Ma loodan, et me kellegi tundeid ei riiva, et oleme teinud sellise vangerduse ja et need, kes on selle menu selja taga, keegi ei peaks tundma halvasti, loodan, et me suudame olla nende tegelaskujude väärilised.“

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!