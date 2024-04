Sandra Sillamaa tegi oma seksuaalsuses uue avastuse: see oli täielik „aju-plahvatuse“ moment

Trad.Attacki bändiliige Sandra Sillamaa avaldas Instagramis avameelse video, kus arutleb oma hiljutise avastuse üle. „Räägime seksist! Ma olin ühel reisil koos sõpruskonnaga ja lugesin parasjagu Emily Negorski raamatut „Come As You Are“ ja see oli minu jaoks täielik plahvautus,“ avaldas Sandra. „Minul on totaalselt puudulik seksuaalharidus ja see ikkagi avas korralikult minu silmad ja aju ja muutis mõtteviisi,“ lisab ta.

„Mulle väga meeldib, kui ma loen mõnda uut raamatut, mis tekitab selliseid aju-plahvatusi ja siis mulle meenub kohe neid mõtteid ka teistega jagada. Mulle meeldib arutleda, küsida küsimusi ja tõstatasin ka seal seltskonnas erinevaid küsimusi. Sõber ütles, et „ei, kui naisel on vibraator, siis see on nagu petmine või tähendab seda, et mees ei saa voodis hakkama“. Ma sain aru, et mina olen pigem mõelnud nii, et milleks üldse on vaja vibraatorit, kui sul on olemas partner? Ma olen seda arvamust muutnud, sest arvan, et hea seks saab alguse sealt, et tunned iseennast väga hästi ja miks mitte ka neid mänguasju kasutada koos partneriga,“ jagab muusik oma viimaseid avastusi.