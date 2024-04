Netiavatustest selgus, et rahvas arvab ülekaalukalt, et tegemist on Desiree Mummiga. Lisaks arvatakse, et kostüümi taga võib olla Merilin Mälk, Saara Pius, Grete Kuld, Iiris Vesik, Nele-Liis Vaiksoo, Grete Paia, Getter Jaani, Alika Milova.